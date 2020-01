Danilo lesionado na véspera do jogo com o Gil Vicente

Danilo não treinou, esta segunda-feira, no Olival, véspera do jogo com o Gil Vicente. No boletim clínico, o FC Porto indica que o médio fez apenas tratamento. Danilo não jogou a meia-final da Taça da Liga, com o Sporting, por estar limitado a nível físico e foi titular na final, com o Braga. Acabou por ser substituído, numa altura em que apresentava queixas.

Sérgio Conceição, que não fez a antevisão do jogo, não deverá contar com o capitão. De fora continuam, também, Pepe, Nakajima e Zé Luís. O trio esteve submetido a tratamento e trabalho de ginásio.

Otávio é ausência certa da partida de terça-feira, devido a castigo. O médio brasileiro viu quinto amarelo da época na I Liga, na jornada anterior. O FC Porto-Gil Vicente está marcado para as 20h15. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.