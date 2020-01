Veleiro intercetado ao largo de Portugal com 1.820 kg de cocaína

A Polícia Judiciária, com o apoio da Marinha e da Força Aérea, intercetou no Atlântico uma embarcação do tipo veleiro, que transportava de 1.820 kg de cocaína.

A “Operação Glória”, desencadeada nas últimas duas semanas, visava combater o tráfico de droga por via marítima.

Foram detidos dois homens estrangeiros, de 51 e 53 anos, que vão ser presentes à autoridade judicial para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Além da droga foi apreendida a embarcação, diversos equipamentos e documentação.

“Esta operação, no âmbito de uma investigação iniciada na sequência de troca de informação no Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, contou também com o apoio da Polícia Federal do Brasil, da Direction Nationale du Reiseignement et des Enquêtes Douaniers das Alfândegas Francesas, da National Crime Agency do Reino Unido, da Drug Enforcement Administration dos E.U.A e da Unidad de Drogas y Crimen Organizado do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha”, esclarece a com a nota enviada à redação.

As autoridades vão dar mais informações numa conferência de imprensa às 12h00.