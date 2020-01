Novos regadios de Alqueva. Há mais dois novos blocos de rega em construção

A Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. (EDIA) anuncia o começo da construção de dois novos blocos de rega da grande barragem do sul. São mais seis mil hectares, correspondentes aos blocos de rega de Évora e de Cuba-Odivelas, inseridos no projeto de expansão do empreendimento, no âmbito do Plano Nacional de Regadios.

“A área a beneficiar pelo Bloco de Rega de Évora tem cerca de três mil hectares e está localizada no concelho de Évora, freguesias de Horta das Figueiras, Nossa Senhora de Machede e Torre de Coelheiros e está inserido no subsistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva”, lê-se, no comunicado, enviado à Renascença.

De acordo com a EDIA, este bloco de rega vai ser equipado com “um reservatório semi escavado e impermeabilizado com tela e terá um volume útil de 50 mil m3; uma rede de rega com perto de 30 km; 25 hidrantes e 45 bocas de rega.”

Quanto ao bloco de rega de Cuba-Odivelas, “desenvolve-se entre os concelhos de Cuba, Alvito e Ferreira do Alentejo e ocupa uma área perto dos 2.800 hectares.”

A empresa que gere o empreendimento de fins múltiplos explica, ainda, que a captura de água para o circuito hidráulico de Cuba-Odivelas, vai localizar-se “no Canal Alvito-Pisão, entre o adutor da Vidigueira e a derivação para o reservatório Cuba-Oeste”, sendo este bloco equipado “com uma rede de condutas com cerca de 34 km de extensão, 21 hidrantes e 40 bocas de rega.”

Depois de duas décadas de obras, mais 17 anos a encher, Alqueva produz energia, abastece de água cerca de 200.000 habitantes dos distritos de Évora e Beja, rega 120.000 hectares e está agora a expandir-se, nesta segunda fase para beneficiar mais quase 50 mil hectares de regadio, totalizando em 2023, os 170 mil hectares.