Luanda Leaks. Denunciante só podia ser revelado quando saíssem as notícias

O advogado de Rui Pinto, o denunciante do caso Luanda Leaks, afirma à Renascença que tinha ficado combinado com o consórcio de jornalistas divulgar a fonte da informação quando as notícias viessem a público.

“O Rui Pinto tinha decidido que revelaria na data em que fosse divulgado. Isto é, o Rui Pinto entregou, em finais 2018, esse disco rígido para este consórcio de jornalistas trabalhar e o consórcio demorou cerca de um ano. A vontade do Rui Pinto era que se divulgasse que ela era o autor da entrega desses documentos à plataforma de proteção dos ‘whistleblowers’ em África”, explica Teixeira da Mota nesta segunda-feira.

Questionado se esta revelação não será uma forma de influenciar o andamento do julgamento, o advogado responde que tudo pode influenciar, mas a realidade não pode ser alterada.

“Eu não posso alterar a realidade. O consórcio internacional divulgou agora – podia ter divulgado na fase em que o processo estava no inquérito, podia ter divulgado antes. Como deve calcular, o Rui Pinto, num estabelecimento prisional, não tem qualquer contacto nem possibilidade de influenciar isso”, concluiu.

Quanto a outras revelações que possam vir a ser feitas, Teixeira da Mota garante que, no que respeita “a esta questão africana” já não deverá haver mais, “porque ele expressamente esclareceu que esta colaboração com a plataforma de jornalistas era exclusivamente para este disco rígido”.

Rui Pinto mantém, no entanto, “a sua colaboração histórica com o outro consórcio ligado ao Football Leaks”, adianta.

Os advogados de Rui Pinto assumiram, nesta segunda-feira, em comunicado, que o ‘hacker’ português esteve por detrás da denúncia do caso Luanda Leaks, que envolve a empresária angolana Isabel dos Santos.