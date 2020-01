Aumentaram os julgamentos de crime em oito tribunais reabertos em 2017

Em 2019, realizaram-se cerca de 800 julgamentos nos 20 juízos de proximidade reabertos pelo governo socialista em 2017. Em oito, registou-se um aumento de julgamentos crime, a maioria na área da comarca de Lisboa Norte. O Cadaval realizou mais 29 julgamentos do que em 2018, seguindo-se Mação, Sines, Bombarral, Resende (Comarca de Viseu), Portel (Comarca de Aveiro), Ferreira do Zêzere e Castelo de Vide (Comarca Lisboa Norte), revela um documento do Ministério da Justiça a que a Renascença teve acesso. Já ao nível dos julgamentos cíveis, foi em Penela que se realizaram mais audiências, seguido de Sever do Vouga, Boticas, Fornos de Algodres, Tabuaço e Sabrosa. Ainda segundo o documento do Ministério da Justiça, 2019 trouxe também mais atendimentos e esclarecimentos telefónicos aos cidadãos que recorreram aos juízos de proximidade que reabriram portas.

Sines, Vouzela e Castelo de Vide lideram a tabela do atendimento telefónico aos cidadãos. Quanto ao atendimento presencial, foi o juízo de proximidade de Tabuaço que recebeu mais pessoas, seguido de Castelo de Vide, Penela e Bombarral. Contas feitas, no ano passado, comparando com o ano de 2018, praticaram-se mais atos de justiça em 11 dos 20 juízos de proximidade reabertos pelo Ministério de Francisca Van Dunem. Mação lidera com pouco mais de mais de 5.600 atos. Segue-se Meda (com mais 3.700 atos) e Sines (com 2.400); por fim, Mesão Frio.