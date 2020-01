Isabel dos Santos vai processar consórcio de jornalistas que expôs o Luanda Leaks

No mesmo dia em que se ficou a saber que o português Rui Pinto é o denunciante do escândalo “Luanda Leaks” – Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, já havia lançado a suspeita anteriormente, mas só agora os advogados de Rui Pinto o confirmam –, a empresária angolana envolvida no escândalo de corrupção garante, num comunicado divulgado pela agência Reuters, que vai processar o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).

Ainda segundo Isabel dos Santos, os mais de 715 mil documentos que sustentam as várias reportagens a cargo de 120 jornalistas de 36 meios de comunicação social em 20 países, “foram obtidos criminosamente através de ‘hacking’ para criar uma falsa narrativa” sobre o trabalho da empresária.

“Refuto as alegações infundadas e as falsas afirmações”, acrescenta Isabel dos Santos, que vai terá a defendê-la no processo a sociedade de advogados norte-americana Schillings – que tem na sua carteira clientes como Harry e Meghan, J. K. Rowlling, Lance Amstrong e até Cristiano Ronaldo.



Isabel dos Santos foi constituída arguida, em Angola, na sequência das revelações do “Luanda Leaks”. Neste momento, é suspeita de má gestão e desvio de fundos enquanto liderou a petrolífera estatal angolana Sonangol.