Do petróleo às bolsas, coronavírus já está a afetar a economia

Os receios provocados pelos efeitos da propagação do novo coronavírus, que já matou 81 pessoas na China e chegou a mais de uma dezena de países, estão a afetar as bolsas mundiais.

O Brent, petróleo do Mar do Norte que serve de referência para Portugal, fechou esta segunda-feira nos 59,32 dólares por barril, uma descida de 2,3%, atingindo o preço mais baixo desde 21 outubro.

A epidemia de coronavírus que começou na China está a causar ondas de choque na economia mundial, em várias frentes. As bolsas de valores caíram, assim como o preço do petróleo e a moeda yuan chinesa.

Os investidores estão a optar por apostas consideradas mais seguras, nesta altura, como yen japonês ou emissões do Tesouro.

Estão preocupados com o impacto da doença na China, a segunda maior economia do mundo, nomeadamente com o arrefecimento dos negócios devido à redução do número de viagens, do turismo e de outras atividades.

Esta segunda-feira, foi registada a primeira vítima mortal em Pequim devido ao coronavírus. Até agora, só havia casos mortais na província de Hubei.

As autoridades chinesas contabilizam mais de 2.800 casos de infeção e foram detetados doentes em mais de uma dezena de países. Portugal teve um caso suspeito, mas continua livre do coronavírus.