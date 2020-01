Afeganistão. Avião cai em zona controlada pelos talibãs

Um avião afegão caiu no leste do país, na província de Ghazni, numa zona controlada pelos talibãs, indicaram autoridades locais.

Aref Noori, porta-voz do governador provincial, disse que o avião caiu cerca das 13h00 (8h30 em Lisboa) na zona de Deh Yak, adiantando não se saber se se trata de um avião militar ou civil.

Ahmad Khan Seerat, porta-voz da polícia da província, precisou que a “zona não é segura” devido à presença dos insurgentes. Segundo Seerat, “trata-se provavelmente de um avião comercial”.

Deh Yak localiza-se a leste da cidade de Ghazni e fora das cidades a região é controlada sobretudo pelos talibãs.

A afegã Ariana Airlines disse à agência norte-americana Associated Press que nenhum dos seus aviões caiu no Afeganistão.

O último acidente de um avião civil no Afeganistão ocorreu em maio de 2010 com um voo da Pamir Airways, que caiu causando 43 mortos. Em fevereiro de 2005, um Boeing 737 da Kam Air, outra companhia aérea privada afegã, caiu não muito longe da capital, Cabul, matando as 104 pessoas a bordo.