Selecionador garante ser "possível viver do andebol" mas pede mais investimento

O selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira, quer mais investimento para garantir a autonomia financeira de quem está ligado à modalidade.

Em entrevista à Renascença, o treinador explicou que um dos grandes objetivos da equipa no Euro 2020 foi "dar a entender a toda a gente que, em Portugal, é possível viver do andebol". No entanto, "é preciso haver mais investimento e correr alguns riscos", adiantou.



A seleção de andebol conseguiu o sexto lugar no campeonato da Europa, o melhor resultado de sempre, e continua na luta pela ida aos Jogos Olímpicos 2020.

"Quando fomos para este europeu, a maioria dizia que era uma missão impossível passar à fase seguinte. Eu sempre acreditei que era possível e acho que consegui passar essa mensagem a todo o grupo. Lutamos para isso de forma comprometida e decidida", salientou.



A equipa foi recebida em aplausos, na última noite, e agora já só pensa no torneio pré-olímpico, em abril, altura em que irá defrontar França, Croácia e Tunísia.

Os dois primeiros classificados sequem para Tóquio e o Paulo Jorge Pereira acredita que a seleção lusa ultrapassará mais esta "missão impossível".

"Agora vamos ter outra missão impossível. Mas se conseguimos superar a primeira, insisto que é possível superar a segunda", diz, consciente da "maior dificuldade" que será enfrentar a Croácia, "atual vice campeã europeia", e a França, "a jogar em casa".