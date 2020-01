Nadal alcança quartos de final do Open da Austrália

Rafael Nadal está nos quartos de final do Open da Austrália. O tenista espanhol, número dois do mundo, superou o australiano Nick Kyrgios, nos "oitavos", em quatro sets, pelos parciais de 6-3, 3-6, 7-6(6) e 7-6(4).

O encontro ficou marcado pela entrada de Kyrgios no "court". O número 26 do "ranking" ATP surgiu em cena com uma camisola de Kobe Bryant, lenda do basquetebol que morreu no domingo, num acidente de helicóptero que vitimou outras oito pessoas, incluindo a filha Gianna.

No final, Nadal deixou uma palavra para Kobe Bryant, "uma verdadeira inspiração para o mundo do desporto e para muitas crianças".

"Acordei com esta terrível notícia. É muito triste. Ele foi um dos grandes desportistas da história, merece um grande aplauso", afirmou o espanhol, ao que o público respondeu com uma ovação. "É um daqueles dias que preferias esquecer. Mas Kobe Bryant ficará nos nossos corações e nas nossas memórias para o resto das nossas vidas", acrescentou.

Nos quartos de final, Nadal terá pela frente o austríaco Dominic Thiem, número cinco mundial, que derrotou o francês Gael Monfils, número 10, em três sets, por 6-2, 6-4 e 6-4.