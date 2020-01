Michael Jordan "chocado" com morte de Kobe Bryant. "Era como um irmão mais novo"

A antiga estrela da NBA Kobe Bryant morreu este domingo na sequência da queda do helicóptero em que seguia em Calabasas, na Califórnia. Tinha 41 anos.

Entre as vítimas mortais está também a filha do ex-basquetebolista, Gianna Maria, de 13 anos, avançam fontes oficiais da NBA, a liga norte-americana de basquetebol.

Outras sete pessoas morreram na queda do helicóptero modelo Sikorsky S-76B, entre as quais o piloto, referem as autoridades norte-americanas no balanço mais recente da tragédia.

A notícia da morte de Kobe foi avançada por vários órgãos de comunicação norte-americanos e confirmada pelas autoridades da cidade de Calabasas.

A queda do helicóptero aconteceu numa zona montanhosa, numa altura em que havia algum nevoeiro. As causas do acidente estão a ser investigadas.