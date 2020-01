Kobe Bryant, o príncipe da NBA que deu tudo pelo basquetebol

Kobe tinha 37 anos e nesse dia escreveu um poema, publicado no site The Players Tribune. Uma carta de amor ao basquetebol que pode ler aqui .

Despediu-se das quadras de basquetebol em abril de 2016 – já na luta com o corpo e muito tempo passado no ginásio - mas fê-lo – como tinha de ser - em grande estilo: marcou 60 pontos aos Utah Jazz.

Chegou à NBA ainda com 17 anos e durante os 20 anos de carreira, sempre nos LA Lakers, não deixou ninguém indiferente. Kobe tinha tudo: talento, carisma e ética no trabalho.

Quando se despediu disse que estava “em paz” com a decisão e preparado para seguir em frente. “Não há tristeza”.

“O mais fixe foi a bênção que recebi de outros jogadores, que me disseram ‘Obrigado pela inspiração, obrigado pelas lições, obrigado pela mentalidade’. Estas são as coisas que contam mais para mil, não há nada que ultrapasse isso”.

Conquistou cinco anéis de campeão, foi duas vezes campeão olímpico (em 2008 e 2012) e é um dos sete que ultrapassou os 30 mil pontos na carreira (33.643).

Curiosamente no seu último tweet felicitou LeBron James, que o ultrapassou na lista de melhores marcadores e tem agora 33.655 pontos (no terceiro posto, só atrás de Kareem Abdul-Jabbar, com 38.387, e Karl Malone, com 36.928.

"Continua a levar o jogo para a frente King James. Muito respeito irmão", escreveu.