Cristiano Ronaldo "desolado" com a morte de Kobe Bryant

"Envio as minhas condolências à família e amigos de Kobe e às famílias de todos os que perderam a vida no acidente. RIP Lenda", escreveu Cristiano Ronaldo.

Kobe Bryant, antiga estrela da NBA, morreu este domingo após a queda do helicóptero em que seguia em Calabasas, na Califórnia. Tinha 41 anos.

Entre as vítimas mortais está também a filha do ex-basquetebolista, Gianna Maria, de 13 anos, avançam fontes oficiais da NBA, a liga norte-americana de basquetebol.

Outras sete pessoas morreram na queda do helicóptero modelo Sikorsky S-76B, entre as quais o piloto, referem as autoridades norte-americanas no balanço mais recente da tragédia.

A queda do helicóptero aconteceu numa zona montanhosa, numa altura em que havia algum nevoeiro. As causas do acidente estão a ser investigadas.



A notícia da morte de Kobe Bryant deixou o mundo do desporto em choque.De Cristiano Ronaldo ao antigo Presidente norte-americano Barack Obama sucedem-se as mensagens de homenagem e pesar.