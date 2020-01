Salvador recorda Sá Pinto nas celebrações da conquista da Taça da Liga

O Sporting de Braga foi recebido na Câmara Municipal de Braga, esta segunda-feira, depois de ter conqusitado a Taça da Liga no sábado, numa final contra o FC Porto. António Salvador, presidente do clube, deixou os parabéns aos dois treinadores que lideraram a equipa no caminho até ao troféu: Ricardo Sá Pinto e Ruben Amorim.

"Parabéns ao Rúben Amorim e à sua equipa técnica, que conseguiu contagiar uma alegria enorme a estes atletas. Uma palavra também especial para o Sá Pinto, que foi ele que nos trouxe a esta final four. Sem ele, não poderíamos estar aqui a comemorar esta vitória. Vocês sabem como é a forma de trabalhar deste clube", disse.

O representante máximo do clube arsenalista destaca a dificuldade na conquista do troféu, depois do Braga ter vencido o Sporting e FC Porto na final-four: "Tivemos que eliminar duas grandes equipas para conquistar este troféu, o Sporting e o FC Porto. Devíamos esta conquista à cidade, à terceira foi de vez. Os nossos adeptos e cidadãos bracarenses bem merecem".

O Braga continua na Liga Europa, mas Salvador não cria expectativa em relação a uma nova presença na final: "Não vamos pensar nisso, temos um jogo muito difícil contra o Rangers, uma equipa que venceu um jogo contra o FC Porto e empatou outro, vamos eliminatória a eliminatória, foi assim que aconteceu em 2011 e é assim que vai continuar a ser".

O que falta para o clube lutar pelo título? "Tem de haver um apoio social que os outros não têm. Mas nós temos essa ambição na mesma. As coisas têm mudado muito. O futebol português está partido em três partes: há os três grandes, os três ricos, com as alterações que a UEFA introduziu nas receitas da Liga dos Campeões, depois há quatro ou cinco equipas que lutam pelos lugares europeus e depois há os outros, voláteis, que tanto sobem como descem. Mas para isso é preciso muita coisa. Temos de manter uma equipa estável, uma grande base ano após ano, não tem sido fácil, é preciso vender para equilibrar orçamentos. Temos uma grande responsabilidade social", disse.

Presidente da Câmara elogia feito

Ricardo Rio destacou o feito do clube minhoto de conseguir conquistar o troféu no último ano em que a "final-four" foi disputada em Braga.

"Quando estabelecemos uma parceria com a Liga para trazer a final four a Braga, fizemos porque acreditámos neste modelo competitivo. Também promovemos essa parceria. Era para potenciar e permitir aos adeptos bracarenses poder estar mais próximos do seu clube, no primeiro ano, com muito desgosto, o Braga não conseguiu estar presente, mas à terceira foi de vez e à terceira cá estão vocês, a celebrar uma conquista que tanto nos orgulha. A todos desejo o maior sucesso, viva o Braga", disse.