Rio Ave vence em Guimarães e espreita lugares europeus

O Rio Ave foi até ao Estádio D. Afonso Henriques vencer o Vitória de Guimarães por 2-1, num jogo decidido na primeira parte por parte dos vila-condenses.

O Vitória de Guimarães esteve perto do primeiro golo, quando o árbitro Hélder Malheiro anunciou uma grande penalidade aos 25 minutos. O lance acabou invalidado pelo VAR, numa intervenção que durou cerca de oito minutos de interrupção no jogo e que anulou a expulsão de Aderllan Santos.

O Rio Ave decidiu o jogo imediatamente a seguir ao reatamento do jogo. Diego Lopes abriu o marcador aos 38 minutos e Matheus Reis dilatou a vantagem aos 40.

Tapsoba reduziu para os vitorianos, aos 75 minutos, mas o Vitória deixou mesmo escapar os três pontos.

A equipa de Carlos Carvalhal ultrapassa, à condição, o Sporting de Braga e fixa-se no quinto lugar, com 28 pontos. O Vitória de Guimarães, mantém o sétimo lugar, com 25 pontos.