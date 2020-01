Ricardo Vaz Tê é reforço do Portimonense até ao final da temporada. O avançado português, de 33 anos, que acabou de se sagrar campeão da 2.ª divisão chinesa, nunca jogou em Portugal. Os algarvios reforçam um setor que estava em défice, depois da saída de Iury Castilho. Jackson Martínez, a debater-se com problemas físicos, e Beto eram as opções de raiz, no plantel agora comandado por Bruno Lopes.

Vaz Tê estava a jogar no Qingdao Huanghai, equipa promovida ao escalão principal da China. Em 14 jogos marcou cinco golo. Foi o segundo clube que representou na china, depois de uma passagem pelo Henan Jiany, da primeira liga: 26 jogos, 16 golos.

O avançado deixou Portugal aos 17 anos e assinou pelos ingleses do Bolton, depois de um ano de formação no Farense. Após sete épocas de ligação ao Bolton, com um curto período de empréstimo ao Hull City, Vaz Tê representou os gregos do Panionios e os escoceses do Hibernian.

Regressou a Inglaterra em 2011 para jogar no Championship. Marcou 12 golos pelo Barnsley na primeira metade da temporada e na segunda ajudou o West Ham a subir, com outros 12 golos. Permaneceu no clube londrino e fez quatro golos, em dez jogos, quando o West Ham estava na Premier League. Na temporada seguinte saiu para os turcos do Akhisar (cinco golos, em 14 jogos.

Voltou a Inglaterra, onde jogou pelo Charlton, mas despediu-se pouco depois para regressar ao Akhisar. Em 2016/17 fez 25 golos, em 40 jogos, e despertou o interesse dos chineses. Agora tem a oportunidade, aos 33 anos, de se estrear na Liga Portuguesa, pelo Portimonense.