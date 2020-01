Liga e Governo introduzem medidas para combate à violência no desporto

Liga Portugal e Governo prometem reforçar a segurança nos estádios e o combate à violência no desporto, com "medidas adicionais de controlo do acesso do público aos jogos considerados de risco elevado".

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, receberam, esta segunda-feira, o presidente da Liga, Pedro Proença. Uma das medidas tomadas é a introdução do cartão de adepto, a entrar em vigor na próxima época. Este cartão possibilitará a identificação de todos os adeptos que pretendam assistir a um espetáculo desportivo, nas zonas reservadas a adeptos que queiram ser portadores de materiais de claque.

Serão realizadas auditorias de segurança aos estádios da I Liga e, na sequência disso, serão determinadas as alterações a introduzir nos estádios, de modo a permitir a realização de jogos na próxima temporada.

Governo e Liga regozijam, ainda, com a ação da nova Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. Mais de 60 adeptos foram alvo de decisão de interdição de acesso a recintos desportivos, 30 das quais já entraram em vigor.

As duas entidades apelam a que todos assumam "as suas responsabilidades" e trabalhem "para a prevenção da violência".

Liga e Governo marcaram uma segunda reunião para daqui a um mês, para avaliação da execução das decisões tomadas.

"A Liga não abdicará de exigir a todos que assumam, no terreno, as suas responsabilidades, nesta luta contra a violência, pois sabe que tem ao seu lado clubes e a maioria dos adeptos, que não se reveem neste tipo de comportamentos", sublinha a Liga, em comunicado.