José Gomes diz que Sporting mereceu vencer e critica atitude dos jogadores

José Gomes, treinador do Marítimo, acredita que a vitória do Sporting em Alvalade, por 1-0, é justa, e diz que não gostou da atitude dos seus jogadores, aparentemente conformados com o empate.

"Pela forma como o Sporting se entregou ao jogo, acho que fica com os três pontos justamento. Apesar de estar satisfeito com o trabalho diário destes jogadores, não consigo aceitar, independentemente da valia do adversário. Temos de mostrar mais do que fazemos ofensivamente. Quando fizemos, ainda criamos uma ou outra oportunidade, mas foi pouco. Até posso estar enganado, e se estiver, pedirei desculpa aos jogadores, mas visto de fora senti que estavam confortáveis e satisfeitos com o 0-0 e isso não pode ser no meu Marítimo", disse, à Sport TV.

O clube insular já não perdia desde novembro, quando jogou contra o Benfica e José Gomes acredita que a equipa poderá mostrar ainda mais.

"Já demonstramos que podemos fazer mais, mas também é preciso haver um 'click' que não é fácil de mudar. O Sporting é um clube grande, mas quando temos a bola podemos jogar", remata