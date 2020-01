PAOK vence e Abel Ferreira sobe à liderança na Grécia

O PAOK venceu, esta tarde, em casa, o Volos, por 1-0, e subiu à liderança do campeonato grego.

A equipa treinada por Abel Ferreira aproveitou o deslize do Olympiacos de Pedro Martins, que empatou contra o AEK de Atenas, e não deixou escapar a possibilidade de assumir o primeiro lugar do campeonato.

O único golo da partida foi marcado pelo capitão Vieirinha, de penálti, aos 60 minutos. Com 21 jornadas disputadas, o PAOK soma 52 pontos, mais um do que o rival. AEK segue em terceiro lugar, com 38 pontos.