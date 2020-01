Jorge Jesus desvaloriza dúvidas em torno do futuro

Jorge Jesus não está preocupado com as incertezas quanto ao seu futuro no Flamengo.

O treinador português regressou, esta segunda-feira, aos trabalhos no Flamengo. Em conferência de imprensa, confrontado com o facto de ainda não ter renovado contrato e com o alegado interesse do FC Porto na sua contratação, Jesus destacou que, neste momento, há outras prioridades para o clube brasileiro.

"Antes de partirmos para a definição para o Brasileirão, falei com [dirigentes] Marcos e Bruno e eles falaram abertamente, disseram-me que o Flamengo gostava do meu trabalho. Fiquei satisfeito por reconhecerem o meu trabalho, mas também disse que só seria definido depois da final do Mundial de Clubes. Hoje é o meu primeiro dia, a partir daqui vamos de certeza falar. Há outras questões, como o [Gabriel Barbosa] e o Pablo Marí, que se calhar têm maior prioridade para a equipa", salientou o técnico português.



Marí está em negociações com o Arsenal, enquanto a continuidade de Gabriel Barbosa é uma incógnita, visto que as negociações com o Inter de Milão, para comprar o avançado, não estão a correr bem.

No que toca a conquistas, Jorge Jesus assumiu o desejo de voltar a disputar uma final de um Mundial de Clubes, depois da derrota, no prolongamento, com o Liverpool, em 2019: "Ficou-me atravessada na garganta. E esse é um dos meus grandes objetivos individuais, é chegar lá novamente e ganhar o Campeonato do Mundo."