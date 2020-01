O Hertha de Berlim anunciou a contratação de Lucas Tousart, proveniente do Lyon, clube em que ficará cedido até ao fim da temporada.

O médio de 22 anos representa a equipa principal do Lyon desde 2016, e soma dois golos em 29 jogos esta época. O Lyon recebe 25 milhões de euros.

"Esta contratação é uma antecipação para o verão e um investimento no futuro do Hertha. É um jogador que vai fortalecer o meio-campo", disse o representante do clube de Berlim.