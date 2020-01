Granada contrata guarda-redes português

O Granada confirmou, esta segunda-feira, a contratação do guarda-redes português João Costa, também conhecido por "Andorinha".

No site oficial, o clube da I Liga espanhola revelou que adquiriu João Costa, de 23 anos, ao Mirandés e assinou com ele um contrato válido até junho de 2022, isto é, por duas temporadas e meia.

Formado no FC Porto, João Costa não chegou a estrear-se oficialmente na equipa principal, antes de rumar a Gil Vicente, primeiro, e Cartagena, depois, por empréstimo. No início desta época, o guardião desvinculou-se do FC Porto e assinou pelo Mirandés, clube pelo qual fez três jogos.

No Granada, João Costa será companheiro de outros dois portugueses: Rui Silva, o guarda-redes titular do atual 11.º classificado da La Liga, e Domingos Duarte, central que já foi chamado à seleção nacional.