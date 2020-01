Arsenal vence Bournemouth e segue para oitavos da Taça de Inglaterra

O Arsenal avançou para os oitavos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao vencer no terreno do Bournemouth, por 2-1, com o triunfo a ficar definido na primeira parte.

No desafio da quarta eliminatória entre duas equipas da primeira divisão, os 'gunners', sem alguns dos habituais titulares, regressaram às vitórias em jogos oficiais, -depois de três empates consecutivos para a Premier League -, com os jovens avançados Bukayo Saka e Edward Nketiah a anotarem os golos do Arsenal, aos cinco, e os 26, respetivamente. Contudo, no segundo tempo, os 'cherries' reagiram tarde e reduziram já em tempo de compensação, por Sam Surridge (90+5). O Portsmouth, do terceiro escalão, e que nesta ronda eliminou o secundário Barnsley, é o adversário dos londrinos nos 'oitavos' da competição.