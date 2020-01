O ministro das Finanças reiterou esta segunda-feira que o Governo “não está a negociar nenhuma injeção extraordinária” no Novo Banco. A garantia deixada por Mário Centeno no parlamento, em resposta às notícias sobre uma entrega adicional de 1.4 mil milhões de euros.

“Se e quando elas existirem, elas terão que vir a esta Assembleia da República. É esse um compromisso que aqui fica”, disse o ministro sobre eventuais injeções de capital extraordinárias no Novo Banco, durante o debate na especialidade sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020.

Tal como tinha dito em Bruxelas no dia 20 de janeiro, Mário Centeno assegurou que “o Governo não está a negociar nenhuma injeção extraordinária daquelas que têm vindo a lume na imprensa”, e que “não há nenhuma negociação, não há nenhuma proposta, estamos muito longe disso acontecer”.

Contas não são casa de apostas

No último debate na especialidade sobre o Orçamento do Estado, o ministro das Finanças avisou ainda que as contas para o próximo ano não são uma casa de apostas.

Este aviso é feito aviso no último dia em que os partidos podem apresentar propostas de alteração. Até à última noite já tinham sido entregues cerca de 700 propostas.

Mário Centeno fez ainda questão de explicar as vantagens de não gastar tudo, ou seja, de chegar ao final do ano, pela primeira vez em democracia, com um excedente orçamental.