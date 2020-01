Estudantes que trabalhem podem vir a pagar menos impostos

O prazo para a entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 termina hoje, tendo já dado entrada sete centenas, quando faltam ainda conhecer as do PS, do PSD e do CDS-PP.

De acordo com a página da Assembleia da República consultada pela Lusa no domingo à noite, já foram entregues cerca de 700 propostas de alteração, sendo que BE, PCP e PAN entregaram mais de uma centena cada um.

PSD, CDS-PP e PS remeteram para hoje a entrega das suas propostas, sendo a maior incógnita a formulação dos sociais-democratas para a redução do IVA da eletricidade.Os socialistas preparam-se para avançar com um conjunto de propostas de alteração ao Orçamento do Estado que visam os jovens. Uma das propostas é que os estudantes-trabalhadores podem vir a pagar menos impostos.

O objetivo é isentar de IRS os rendimentos auferidos por jovens estudantes que vivam com os pais, mas que tenham um contrato e trabalhem para pagar os seus estudos.

A informação foi confirmada pelo deputado e vice-presidente do grupo parlamentar, João Paulo Correia, segundo o qual isenção será até uma determinada idade e um determinado valor.

Outra medida para os estudantes, já negociada como o Bloco de esquerda, é a redução das propinas.

