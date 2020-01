Bruno Basto: “Benfica não pode facilitar, o futebol é muito cruel”

Apesar da larga vantagem que o Benfica tem para os rivais, Bruno Basto considera que a conquista do campeonato ainda não está garantida.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador encarnado salienta que o Benfica “não pode facilitar”, apesar da vantagem larga que detém sobre o FC Porto, o atual segundo classificado do campeonato.

"O Benfica tem uma vantagem significativa neste momento, mas ainda há muitos pontos em disputa e nada está ganho. No ano passado, o Benfica também esteve muitos pontos atrás e conseguiu ser campeão. Tudo ainda é possível. Ainda agora começou a segunda volta. O Benfica está num bom momento, as coisas estão bem encaminhadas, mas longe de estar ganhas", frisa.

Bruno Basto lembra que faltam “muitas jornadas” e a equipa orientada por Bruno Lage não se pode esquecer que o “futebol é muito cruel” e tudo muda com “muita facilidade”. Por isso, e porque bastam "dois ou três bons jogos seguidos" para ultrapassar uma crise, o antigo dirigente do Benfica não coloca o FC Porto de fora da corrida pelo título.

"O FC Porto já demonstrou que tem excelente qualidade, tal como o Sporting, que está a passar por uma fase difícil, mas são grandes clubes portugueses, com dimensão de nível europeu e jogadores de grande qualidade. Portanto, nada está ganho", alerta.

Resultados têm dedo da estrutura

Bruno Basto elogia, ainda, o trabalho que tem “sido feito no Benfica, nos últimos anos”, que permite ter um plantel “muito forte”:

"É resultado da preparação e mentalidade que foi posta no Benfica de há uns anos para cá. O treinador tem demonstrado o seu valor e o seu trabalho e as coisas vão-se encaminhando. Jogadores vão entrando e saindo do onze e não se notam grandes alterações na qualidade de jogo. Isto mostra, realmente, a grande qualidade do plantel."