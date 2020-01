Portugueses triunfam nos “Óscares” da animação

Desde a estreia, em junho do ano passado, na Croácia, "Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias" foi já distinguido no festival de cinema de Annecy, em França, com o prémio especial do júri, no festival Animamundi, no Brasil, nos Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, e em Chicago, nos Estados Unidos.

Já o português Sérgio Martins, venceu na categoria de Melhor Direção de Animação em Longa Metragem, pelo filme “Klaus”, da espanhola SPA Studios, disponível na plataforma Netflix.