Papa desafia católicos a ler todos os dias umas palavras da Bíblia

O Papa Francisco desafiou este domingo os católicos a ler todos os dias umas palavras da Bíblia.

Na homilia da missa que celebrou na Basílica de São Pedro, neste que foi o primeiro Domingo da Palavra, festa instituída pelo próprio Papa Francisco, convidou os católicos a ter a Bíblia sempre aberta num lugar bem visível.

“Precisamos da sua Palavra: precisamos de escutar, no meio das infindas palavras de cada dia, a única Palavra que não nos fala de coisas, mas de vida”, disse o Papa.

“Queridos irmãos e irmãs, demos espaço à Palavra de Deus! Leiamos diariamente qualquer versículo da Bíblia. Comecemos pelo Evangelho: mantenhamo-lo aberto na mesa de casa, tragamo-lo connosco no bolso, visualizemo-lo no telemóvel, deixemos que nos inspire todos os dias. Descobriremos que Deus está perto de nós, ilumina as nossas trevas, amorosamente impele para o largo a nossa vida”, afirmou ainda Francisco.

Durante a missa, celebrada na Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa recordou como Jesus começou a sua pregação nos lugares mais inóspitos e entre as pessoas mais improváveis, os simples pescadores.

“A Palavra que salva não procura lugares refinados, esterilizados, seguros. Vem à complicação dos nossos dias, às nossas obscuridades. Hoje, como então, Deus deseja visitar aqueles lugares, onde se pensa que lá Ele não vai. Quantas vezes, porém, somos nós que fechamos a porta, preferindo manter escondidas as nossas confusões, opacidades e duplicidades.”

Francisco sublinhou que a Palavra de Deus tem o poder de mudar a vida de quem a escuta.

“É para isto que o Senhor te dá a sua Palavra: para que a recebas como a carta de amor que escreveu para ti, para fazer-te sentir que Ele está junto de ti. A sua Palavra consola-nos e encoraja-nos; ao mesmo tempo provoca a conversão, abana connosco, liberta-nos da paralisia do egoísmo. Pois a sua Palavra tem este poder: o poder de mudar a vida, de fazer passar da escuridão à luz”, afirmou.