Casa de Corona assaltada durante final da Taça da Liga

A casa de Corona foi assaltada enquanto decorria a final da Taça da Liga entre Sp. Braga e FC Porto.

Segundo o Jornal de Notícias (JN), "os assaltantes ameaçaram a funcionária que estava na habitação e levaram joias, num valor ainda por quantificar. A ação foi levada a cabo por vários indivíduos".

O JN acrescenta que o roubo foi cometido durante o intervalo do jogo e que a Polícia Judiciária do Porto já esteve na casa do jogador.

É o segundo atleta dos dragões a ser assaltado, depois de Otávio.