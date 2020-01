Ribeiro e Castro pede mudança no CDS

O ex-presidente do CDS José Ribeiro e Castro defende uma mudança na direção do partido para ir ao encontro da vontade do eleitorado, sem declarar, contudo, apoio a nenhum dos candidatos.



"Os eleitores do CDS que se abstiveram ou alguns que rumaram a outros partidos pediram-nos para mudarmos e eu creio que é isso que temos que fazer", disse Ribeiro e Castro, insistindo que o congresso "deve ouvir a voz dos eleitores".

Em declarações à Lusa, pouco depois de ter chegado ao Parque de Exposições de Aveiro, onde decorre o 28.º Congresso do CDS, o antigo líder centrista insistiu que é preciso "outras caras, outro discurso, outro tipo de abordagem dos problemas do país".

"A estratégia, o rumo o tipo de abordagem e de discurso falhou e é preciso mudar", afirmou.

Sem falar em nomes, Ribeiro e Castro disse que há uma candidatura "na linha da continuidade" e duas outras "que se destacam como possibilidade de serem a escolha do congresso e que interpretam claramente um discurso de mudança", aludindo às candidaturas de Filipe Lobo d`Ávila e de Francisco Rodrigues dos Santos.

Ribeiro e Castro considerou uma destas duas últimas candidaturas "é moderada por um jovem que interveio várias vezes dentro do partido sempre com disciplina e respeito, mas sinalizando de uma forma contrastante as suas diferenças e críticas" e a outra é encabeçada por "uma pessoa que fez parte desse percurso recente do partido, mas que a certa altura entendeu afastar-se e saiu mesmo do grupo parlamentar e que foi sinalizando sempre às suas diferenças".

"Creio que os congressistas têm estas duas opções para corresponder à voz do eleitorado", afirmou Ribeiro e Castro.