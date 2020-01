Poucas mulheres nas listas do novo líder do partido

Francisco Rodrigues dos Santos, o novo líder do CDS-PP, escolheu poucas mulheres para as listas que apresentou para órgãos do partido, não havendo nenhuma entre os sete vice-presidentes e apenas seis entre os 59 membros da Comissão Política Nacional.

Neste último órgão, a primeira mulher surge, aliás, em 12.º lugar. No Conselho Nacional, é, todavia, uma mulher que encabeça a lista, embora no total dos 70 membros, haja apenas 18 elementos do sexo feminino (25%), longe da paridade.

O Conselho Nacional de Fiscalização (sete membros) integra apenas uma mulher (em 4.º lugar), o mesmo acontecendo com a Comissão Nacional de Jurisdição (sete membros, uma mulher em 3.º lugar).

Dos oitos integrantes da Mesa do Congresso, três são mulheres e dos sete da Mesa do Conselho Nacional, há duas, a primeira das quais em 5.º lugar.

Na direção cessante de Assunção Cristas, havia uma mulher entre os seis vice-presidentes (Cecília Meireles). A Comissão Executiva, da estrita escolha do líder, era rigorosamente paritária: oito membros, quatro mulheres.

Solicitado a comentar o assunto, Francisco Rodrigo dos Santos afirmou que as listas “foram compostas mediante critérios de perfil para o exercício das funções”, acrescentando que esta “era a melhor equipa”.