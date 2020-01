Francisco Rodrigues dos Santos é o novo presidente do CDS

A moção de Francisco Rodrigues do Santos foi a mais votada no congresso do CDS, com 671 votos. Apesar de não ter conseguido a maioria absoluta dos congressistas, Francisco Rodrigues dos Santos é na prática o novo líder do CDS, uma vez que João Almeida, com a segunda moção mais votada, anunciou que não vai apresentar lista de candidatos à direção do partido.

De acordo com os resultados oficiais, anunciados às 4h da madrugada, a moção de João Almeida teve 562 votos e a de Filipe Lobo d’Ávila teve 209. Sendo assim, estes dois candidatos juntos têm uma maioria absoluta de congressistas, o que poderia abrir a porta a uma aliança entre os dois para as listas de candidatos aos órgãos do partido. Mas João Almeida descartou de imediato essa hipótese ao anunciar que não vai apresentar lista para a direção.

Depois da proclamação dos resultados na tribuna, pelo secretário-geral Pedro Morais Soares, João Almeida entrou na sala do congresso para cumprimentar Francisco Rodrigues dos Santos, que já tinha dito que este resultado é “uma vitória do CDS”. E logo depois desse breve cumprimento, João Almeida anunciou que não apresenta lista para comissão diretiva do partido.

O equilíbrio de forças internas vai, assim, ser contabilizado é na eleição do conselho nacional – o órgão máximo entre congressos – o órgão para o qual haverá várias listas. “Todas as sensibilidades devem estar representadas” no conselho nacional, disse João Almeida, que questionado sobre se vai continuar no Parlamento respondeu que neste congresso não houve qualquer eleição para a Assembleia da República.

Filipe Lobo d’Ávila também anunciou, entretanto, que não apresenta lista para os órgãos diretivos, mas apenas para o Conselho Nacional, que é como que o Parlamento do partido.

As listas de candidatos aos órgãos dirigentes do CDS foram entregues já de madrugada e vão ser votadas na manhã deste domingo. O encerramento do congresso, com a tomada de posse dos órgãos eleitos e o discurso do novo líder está previsto para as 13h30.