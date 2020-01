​Filipe, João e Francisco lutam pela liderança madrugada fora

Depois de alguns momentos de tensão no congresso, com a intervenção de Pires de Lima , a última ronda de discursos de defesa das moções ficou marcada pelos apelos à moderação e à união.

Nuno Melo e Telmo Correia não levam a sua moção a votos em favor de João Almeida, Miguel Matos Chaves, Pedro Borges de Freitas e a Juventude Popular também retiraram as suas moções de votação, mas com declarações de apoio a Francisco Rodrigues dos Santos.

Francisco Rodrigues dos Santos também prometeu tentar fazer pontos. O último dos candidatos a discursar – e que tinha sido acusado por Pires de Lima de ter uma lógica tribal – tentou um discurso de conciliação. “O CDS não pode perder a cabeça”, disse este candidato que quer pôr o CDS “mais a escolher do que a obedecer”.

Quanto ao facto de não ser deputado, Francisco Rodrigues dos Santos fez questão de responder diretamente a Nuno Melo: “Vou estar preocupado em fazer o CDS crescer no país para depois crescer na Assembleia da República.”

Também João Almeida fez apelos à tolerância e ao respeito dentro do CDS. “A liberdade é de direita. Temos de ser tolerantes, temos de ter todos o respeito que a esquerda não tem por nós”, afirmou o deputado, defendendo “um CDS que é de toda a gente”.

A votação das moções é feita por voto secreto em urna e começa às 23h00. Decorre até meia hora depois do último discurso, o que a mesa do congresso tem apontado para as 02h30 da madrugada.

Depois de conhecido o resultado das moções, devem ser entregues as candidaturas aos órgãos do partido, que serão votadas domingo de manhã. No fundo, a votação das moções funciona como uma primeira volta e será indicativa de quem vai dominar a direção do CDS.