​Sete feridos em acidentes que cortaram A2

O trânsito na Autoestrada 2 (A2), na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, foi parcialmente restabelecido cerca das 21h00 deste domingo, após estar cortado, nos dois sentidos, devido a acidentes que provocaram sete feridos, indicou a GNR.



A circulação passou a fazer-se por uma via em cada sentido por volta das 21h00, depois de ter estado totalmente interrompida, em ambos os sentidos, durante cerca de uma hora e meia.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou à Lusa que o alerta para o primeiro acidente foi dado às 19h07 e que o segundo ocorreu cerca de 30 minutos depois no sentido inverso.

A fonte da GNR precisou que o acidente ocorrido no sentido sul-norte envolveu uma autocaravana, uma carrinha da empresa Brisa e um automóvel, e que no segundo colidiram três automóveis, retificando a informação inicialmente prestada à Lusa quando indicou que eram apenas dois.

De acordo com a fonte da GNR, o primeiro acidente provocou dois feridos ligeiros e o segundo fez outros cinco ligeiros.

No entanto, o CDOS de Setúbal adiantou que registou no primeiro acidente um ferido grave e outro ligeiro e no segundo um grave e quatro ligeiros, referindo que foram todos transportados para as urgências do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.