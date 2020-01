Caso suspeito de coronavírus em Portugal deu negativo

O caso suspeito de coronavírus em Portugal afinal deu negativo, após análises no Instituto Ricardo Jorge.

O homem em causa estava internado no hospital Curry Cabral por ter sintomas que poderiam ser do coronavírus, uma nova estirpe que já matou mais de 50 pessoas e se espalhou para vários países do mundo. O paciente tinha viajado recentemente da China, onde tinha estado precisamente na cidade de Wuhan, o epicentro da infeção.

A informação está num comunicado da Direção-Geral de Saúde, deste domingo de manhã.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o primeiro caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal foi negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", lê-se no documento

A DGS informa ainda que está "atenta e a acompanhar a situação, em articulação permanente com instituições/organizações nacionais e internacionais para adoção de medidas a nível nacional e em consonância com as recomendações que forem sendo emitidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)."

Portugueses querem voltar

Mais de uma dezena de portugueses em Whuan, na China, querem voltar a Portugal devido ao agravamento do surto de coronavírus, apurou a Renascença.

Depois do anúncio do Governo português, que admite vir a retirar os 20 cidadãos nacionais que estão naquela cidade isolada por causa do surto, a Renascença sabe que, pelo menos, 11 portugueses querem voltar.

Contactados pela embaixada, foi colocada a possibilidade destes cidadãos viajarem até Xangai e, depois, voltarem para Portugal. No entanto, o Governo chinês ainda não arranjou solução para o transporte.

Já fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas adianta à agência Lusa que Portugal está a cooperar com outros países europeus para reforçar o apoio aos cidadãos nacionais.