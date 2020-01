Sobe para 29 o número de mortos do sismo na Turquia

Aumenta para 29 mortos e mais de 1.400 feridos o número vítimas do tremor de terra de sexta-feira, na província de Elazig, na Turquia.

As operações de busca e salvamento prosseguem, com centenas de operacionais mobilizados no terreno a tentar encontrar sobreviventes entre os escombros de vários edifícios que ruíram.

As autoridades acreditam que 22 pessoas ainda estão presas nos escombros, de acordo com o ministro turco do Interior, Suleyman Soylu.

Um total de 43 pessoas foram resgatadas, segundo a mesma fonte.

O sismo de 6.8 na escala de Richter sacudiu a província de Elazig, a leste da capital Ancara, na noite de sexta-feira.

Seguiram-se mais de 460 réplicas.