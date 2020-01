Forças do regime ocupam mais seis vilas na região de Idlib

As forças leais ao regime sírio ocuparam este domingo mais seis vilas na região de Idlib, apertando cada vez mais o cerco ao último reduto dos rebeldes no país, depois de quase nove anos de guerra civil.

O avanço das Forças Armadas Sírias, com o apoio aéreo da Rússia, está a provocar mais uma onda de refugiados que se dirigem para a Turquia. O Governo turco, que já tem 3.5 milhões de refugiados sírios a viver dentro das suas fronteiras, teme que nos próximos dias outros 400 mil tentem entrar no país.

Com este mais recente avanço as forças sírias chegaram já às imediações da cidade de Maraat al-Numan, um ponto estratégico cuja conquista ajudaria a consolidar o controlo de uma das principais autoestradas do país, que liga Alepo, já nas mãos do Governo, a Damasco, a capital.

Um militar sírio contactado pela Reuters diz que o avanço só terminará com a conquista final de todo o território atualmente ocupado por grupos terroristas, uma alusão ao facto de quase todos os grupos rebeldes que lutam contra o regime serem de inspiração jihadista.

A guerra civil de síria está quase a entrar no nono ano e, ao que tudo indica, terminará com a continuação no poder de Bashar al-Assad. O ditador foi o único a sobreviver à chamada “Primavera Árabe”, que levou à deposição dos regimes da Líbia, do Egito e da Tunísia, a partir de 2011.