China prolonga férias de Ano Novo para conter surto mortal de coronavírus

As férias do Ano Novo na China vão ser prolongadas até 2 de fevereiro devido ao surto de coronavírus. A decisão do Governo de Pequim foi anunciada este domingo pela estação de televisão CCTV.



O período de férias deveria terminar a 30 de janeiro, mas as autoridades chinesas decidiram dar mais alguns dias para reforçar a prevenção e o controlo da doença que já provocou a morte a, pelo menos, 56 pessoas.

As escolas também vão continuar encerradas. A data para o regresso dos alunos às aulas será anunciada mais tarde pelo Ministério da Educação.