Brasil. Mau tempo faz 34 mortos em Minas Gerais

Pelo menos 34 pessoas morreram em resultado do mau tempo que nos últimos dias assolou o estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil.



O número de vítimas mortais aumentou este sábado depois de quatro corpos terem sido encontrados em Belo Horizonte, avança o jornal “A Folha de São Paulo”.

As autoridades de Minas Gerais dão conta de sete feridos e 17 desaparecidos em resultado da chuva forte que atinge o estado desde quinta-feira.

A maioria das vítimas morrem em deslizamentos de terra, que também deixaram estragos elevados.

Mais de 3.500 pessoas ficaram desalojadas naquela região do Brasil. Cerca de 2.600 ficaram em casa de familiares ou amigos e 911 foram levados para abrigos provisórios.