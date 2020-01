Reações à morte de Kobe Bryant. Estou para lá de devastado, irmão"

De colegas do mundo do desporto ao Presidente dos Estados Unidos, são várias as reações à inesperada morte do basquetebolista Kobe Bryant.

O Presidente norte-americano publicou uma mensagem no Twitter a lamentar a morte da estrela da NBA. “Notícias terríveis”, escreveu Donald Trump. O basquetebolista espanhol Pau Gasol, que foi colega de equipa de Kobe nos Lakers, diz estar "para lá de devastado" pela morte do seu amigo, que chama de "irmão mais velho". "Eu não posso, não posso acreditar", disse nas redes sociais.

Kareem Abdul-Jabbar, outro dos grandes nomes da história do jogo, disse que vai lembrar-se de Kobe Bryant como alguém "que era muito mais do que um atleta".

O francês Tony Parker também defrontou Kobe e fala numa verdadeira "lenda" do desporto. "Não pode ser real", afirma Ticha Penicheiro, a melhor jogador da história do basquetebol português, que jogou durante muitos anos na liga norte-americana.

O guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, confessa que ficou em estado e choque ao receber a notícia de que Kobe tinha morrido num desastre de helicóptero, na Califórnia. “Não me lixes!! Fiquei pálido!! Os meus pêsames à família e amigos, ao mundo do basquetebol e do desporto em geral. Descansa em paz, Kobe”, diz Casillas.

O futebolista internacional português Nani, que atualmente joga na equipa norte-americana dos Orlando City, manifestou profunda tristeza pela morte do antigo jogador dos LA Lakers, que conheceu recentemente. “Kobe, há dez dias tive o prazer de me encontrar contigo e senti o grande ser humanos que eras. Quero agradecer-te pelas palavras gentis que me dirigiste. Estou muito triste por teres partido. Descansa em paz”, disse Nani na sua conta no Instagram, acompanhada de uma fotografia com o basquetebolista.

O velocista jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 e 200 metros, diz que ainda não consegue acreditar na trágica notícia e publicou uma fotografia com Kobe numa pista de atletismo durante uns Jogos Olímpicos.

Também através das redes sociais, o Sporting Clube de Portugal recordou o legado de Kobe Bryant, cinco vezes campeão da NBA. “Uma lenda nunca morre. Até sempre, Kobe”, escreveram os leões.