Hóquei em patins. Águias e leões ganham

O Benfica e o Sporting venceram na jornada 14 do campeonato de hóquei em patins. Já o Óquei de Barcelos empatou com o Turquel e perdeu a liderança do campeonato.

Os encarnados derrotaram a Sanjoanense por 5-3.

Os golos foram apontados por Adroher (2), Nicolía, Chiquinho e Ordoñez, do lado da equipa da Luz. Pedro Cerqueira (2) e João Lima marcaram para os de São João da Madeira.

Já o Sporting também ganhou e com goleada: 8-1 frente ao Riba d’Ave.

Toni Pérez, Gonzalo Romero e João Souto bisaram, enquanto Caio e Raul Marín marcaram os restantes golos dos leões.

Na geral, águias e leões passam a somar 34 pontos.

O Óquei de Barcelos empatou 4-4 contra o HC Turquel e perdeu a liderança do campeonato.

Pela equipa da casa apontaram Ezequiel Mena, Gonçalo Nunes, Miguel Rocha e Alvarinho. Pela formação da "aldeia do hóquei", Tiago Mateus (3) e Xavier Lourenço marcaram.

14ª Jornada 25Jan

Sporting 8-1 Riba d'Ave

Sanjoanense 3-5 Benfica

HC "OsTigres" 1-7 Valongo

Física 4-6 HC Braga

Paço de Arcos 0-6 Oliveirense

OC Barcelos 4-4 Turquel

Juventude Viana 2-2 FC Porto

Classificação

1- Benfica (71-35) 34

2- Sporting (60-29) 34

3- OC Barcelos (77-54) 33

4- Oliveirense (67-42)32

5- FC Porto (83-40) 30

6- HC Braga (46-49) 19

7- Valongo (48-55) 16

8- Sanjoanense (46-58) 16

9- Turquel (40-53) 14

10- Riba d' Ave (47-72) 14

11- Paço de Arcos (39-61) 12

12- Juventude Viana (46-49) 11

13- HC "Os Tigres" (35-76) 10

14- Física (32-67) 4

15ª Jornada 1,2 fev

Benfica- Física

FC Porto - Paço de Arcos

HC Braga - HC "Os Tigres"

Valongo - Juventude Viana

Riba d' Ave - OC Barcelos

Turquel - Sanjoanense

Oliveirense - Sporting

[atualizado domingo, às 23h00]