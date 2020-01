Pepa. Paços quis “jogar o jogo pelo jogo"

O treinador do Paços de Ferreira lamenta a falta de agressividade da sua equipa na partida contra o Benfica.

“Faltou agressividade, no bom sentido, no último terço e algum discernimento no último passe”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Pepa referiu que o Paços quis “jogar o jogo pelo jogo”.

O técnico pacense enalteceu a “entrega e atitude incrível” dos seus jogadores.

“Sabíamos que o Benfica é muito forte nas transições e acabámos por sofrer um golo dessa forma. Tapamos de um lado, destapamos do outro. Não nos escondemos de nada, a reação foi boa”, acrescentou.

O Benfica venceu o P. Ferreira por 2-0, com golos de Rafa e Vinicius.