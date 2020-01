Manuel Cajuda é o novo treinador do Leixões.

O novo treinador foi apresentado este domingo no final do jogo com a Académica.

Cajuda, de 67 anos, já prepara a partida da II Liga contra o Nacional, acrescenta o clube nas redes sociais.

O experiente técnico não treinava desde que deixou o Académico de Viseu em janeiro de 2019.