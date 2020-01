PSG vence e reforça liderança

O Paris Saint-Germain derrotou o Lille, por 2-0, em partida da jornada 21 da liga francesa.

O brasileiro Neymar esteve em destaque, ao fazer os dois golos da partida, e dedicar um dos golos a Kobe Bryant, antiga estrela da NBA que morreu este domingo num acidente de helicóptero.

Do lado do Lille estiveram José Fonte e Renato Sanches, nos titulares, e Xeka, no banco.

Com este triunfo, o PSG passa a ter 10 pontos de vantagem sobre o Marselha, de André Villas-Boas, que empatou contra o Angers.