O Real Madrid derrotou o Valladolid, por 1-0, e assumiu a liderança isolada da liga espanhola.

O golo do triunfo dos merengues foi apontado por Nacho, defesa-central, aos 78 minutos.

Os merengues beneficiaram da derrota do Barcelona diante do Valência e têm agora três pontos de vantagem no final da jornada 21 do campeonato.