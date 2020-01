Lyon derrota Toulouse

O Lyon venceu o Toulouse, por 3-0, em partida da jornada 21 da liga francesa.

Os golos foram apontados por Cornet, Dembele e Ekambi.

Desta vez, o português Anthony Lopes não jogou, por lesão.

Com este triunfo resultado, a equipa de Rudi Garcia subiu, à condição, ao quinto lugar do campeonato.

Destaque nesta partida para o jovem Martin Terrier, do Lyon, que, aos 21 minutos, caiu inanimado no relvado. Terrier foi assistido pela equipa médica e deixou o relvado no carro-maca, sendo substituído e transportado ao hospital mais próximo.

O Lyon já informou, através das redes sociais, que o atleta recuperou a consciência e já está a recuperar. Terrier terá sofrido uma síncope vasovagal.