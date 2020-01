Adversário do Sporting cai para terceiro na Turquia

O Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa, perdeu 0-2 na visita ao Fenerbahçe, na 19.ª jornada da Liga turca.

Com esta derrota foi ultrapassado pelo adversário deste sábado na tabela classificativa e caiu para terceiro.

Num dérbi de Istambul, os golos surgiram tarde para a equipa da casa, por intermédio do alemão Kruse, aos 72 minutos, e do kosovar Muriqi, aos 86, com o 'Fener' a subir a segundo, com 37 pontos, mais um que o rival.

Em primeiro lugar, e ainda com um jogo a menos, está o Sivasspor, com 40, podendo aumentar para seis os pontos na liderança, num fecho da 19.ª ronda em que Ricardo Quaresma marcou o único golo do Kasimpasa na derrota caseira com o Alanyaspor.