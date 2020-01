​Bispo de Évora manifesta “total apoio” às Monjas de Belém

O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, manifesta o seu “total apoio” à Família Monástica de Belém da Assunção da Virgem e de São Bruno, conhecida como “Monjas de Belém” e defende a sua presença na diocese, onde têm o seu único mosteiro em Portugal.



A defesa do bispo, expressa num comunicado divulgado este sábado, segue-se a uma reportagem transmitida pela RTP, no programa “Sexta às 9”, na qual o pai de uma jovem que fez uma experiência vocacional naquela ordem fez acusações de “lavagem cerebral” à congregação.

A reportagem também faz referência a saídas da ordem ocorridas, sobretudo, em França e que levaram a que a própria congregação pedisse uma visita aos mosteiros por parte dos responsáveis pela vida religiosa no Vaticano.

“A presença da Família Monástica de Belém, da Assunção da Virgem e de São Bruno, no Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, na Arquidiocese de Évora, cumpre todos os requisitos legais e canónicos”, lê-se no comunicado divulgado este sábado, que explica que a comunidade do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, situado no Couço, é acompanhada com a assistência religiosa de um padre da Arquidiocese de Évora e tem “o total apoio e proximidade” do arcebispo.