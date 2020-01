​Carlos Meira desiste da corrida à liderança do CDS, mas não diz quem apoia

Carlos Meira, o militante de Viana do Castelo que era candidato à liderança do CDS, anunciou que retira a sua moção de votação. Contudo, não anunciou quem apoiar.



"O que vos peço a todos é juízo e prudência", pediu o militante que disse desistir de levar a sua moção a votos em nome da união no CDS .

"É um dos momentos mais importantes do nosso partido. A única coisa que peço a todos é união e mostrar-mos ao país, amanhã, que somos um grande partido e grandes bases para o futuro de Portugal", declarou Carlos Meira.

A desistência do militante de Viana do Castelo aconteceu depois do candidato Abel Matos Santos ter abandonado a corrida em favor de Francisco Rodrigues dos Santos.

Com estas duas baixas, restam três candidatos à liderança do CDS: Francisco Rodrigues dos Santos, João Almeida e Filipe Lobo d'Ávila.