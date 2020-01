Primeiro caso suspeito de coronavírus em avaliação em Portugal

O doente "já se encontra sob observação no Hospital de Curry Cabral, em Lisboa, hospital de referência para estas situações".

Depois do anúncio do Governo português, que admite(...)

Mais de uma dezena de portugueses em Whuan, na China, querem voltar a Portugal devido ao agravamento do surto de coronavírus, apurou a Renascença.

Depois do anúncio do Governo português, que admite vir a retirar os 20 cidadãos nacionais que estão naquela cidade isolada por causa do surto, a Renascença sabe que, pelo menos, 11 portugueses querem voltar.

Contactados pela embaixada, foi colocada a possibilidade destes cidadãos viajarem até Xangai e, depois, voltarem para Portugal. No entanto, o Governo chinês ainda não arranjou solução para o transporte.

Já fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas adianta à agência Lusa que Portugal está a cooperar com outros países europeus para reforçar o apoio aos cidadãos nacionais.

O Presidente chinês, Xi Jiping, admitiu este sábado que a China enfrenta uma "situação grave" devido à "propagação acelerada" do novo coronavírus, mas assegurou que o país pode "vencer a batalha" contra o vírus.



Os primeiros casos do vírus "2019 - nCoV" apareceram em meados de dezembro na cidade chinesa de Wuhan, capital e maior cidade da província de Hubei, no centro da China, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.

O vírus já matou 41 pessoas na China e infetou mais de 1.300 em vários países.

Além do território chinês, foram confirmados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Malásia, França e Austrália.